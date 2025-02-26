İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4615
  • EURO
    38,347
  • ALTIN
    3413.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki USAID olayı için bir gün süre verildi
Dünya

ABD'deki USAID olayı için bir gün süre verildi

ABD'de mahkeme, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) tüm dış yardım programlarına yönelik fonların bir gün içinde yeniden başlatılmasına karar verdi.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 11:12 - Güncelleme:
ABD'deki USAID olayı için bir gün süre verildi
ABONE OL

Washington DC Bölge Mahkemesinde, USAID'in tüm dış yardım programlarına yönelik fonların kesilmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Başkan Donald Trump yönetiminin mahkeme kararına rağmen USAID yardımlarını kesmeye devam ettiğini belirtti.

Karar uyarınca USAID'in yardımları geri açmaya dair herhangi bir işaret vermediğini vurgulayan Ali, Trump yönetimine tüm dış yardım programlarına yönelik fonların yeniden başlatması için bir gün süre tanıdığını ifade etti.

Ali, davada hükümeti temsil eden avukat Indraneel Sur'a "Bu konuda sizden neden net bir cevap alamadığımdan emin değilim. 13 Şubat'tan önce dondurulmuş olan sözleşme ve anlaşmalar için fon ödemelerinin açılmadığından haberdar mısınız? Bu fonların gerçekten açılması için atılan adımlardan haberdar mısınız?" diye sordu.

Avukat Sur ise mahkeme başkanına "Buna cevap verebilecek durumda değilim." yanıtını verdi.

Ali, USAID yetkililerinin fonları topluca askıya almaya devam ettiklerine işaret ederek, bu fonların "geçici olarak" da olsa bir gün içinde açılması konusunda yetkililere süre tanıdı.

- USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.

  • USAID
  • dış yardım
  • yeniden başlatma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.