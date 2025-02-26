ABD'deki USAID olayı için bir gün süre verildi

Washington DC Bölge Mahkemesinde, USAID'in tüm dış yardım programlarına yönelik fonların kesilmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü.

Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, Başkan Donald Trump yönetiminin mahkeme kararına rağmen USAID yardımlarını kesmeye devam ettiğini belirtti.

Karar uyarınca USAID'in yardımları geri açmaya dair herhangi bir işaret vermediğini vurgulayan Ali, Trump yönetimine tüm dış yardım programlarına yönelik fonların yeniden başlatması için bir gün süre tanıdığını ifade etti.

Ali, davada hükümeti temsil eden avukat Indraneel Sur'a "Bu konuda sizden neden net bir cevap alamadığımdan emin değilim. 13 Şubat'tan önce dondurulmuş olan sözleşme ve anlaşmalar için fon ödemelerinin açılmadığından haberdar mısınız? Bu fonların gerçekten açılması için atılan adımlardan haberdar mısınız?" diye sordu.

Avukat Sur ise mahkeme başkanına "Buna cevap verebilecek durumda değilim." yanıtını verdi.

Ali, USAID yetkililerinin fonları topluca askıya almaya devam ettiklerine işaret ederek, bu fonların "geçici olarak" da olsa bir gün içinde açılması konusunda yetkililere süre tanıdı.

- USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk ise USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermişti.