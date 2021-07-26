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Dünya

ABD'deki zincirleme kazada 7 kişi öldü

ABD'nin Utah eyaletinde 20 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi hayatını kaybetti.

AA26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:20 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:21
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Utah Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta batı kesiminde etkili olan kum fırtınası, görüş mesafesinde düşüş nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.

Utah'ın Millard bölgesine bağlı Kanosh yakınlarında bulunan eyaletler arası otoyolda etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle dün yerel saatle 17.00'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen hava ve kara ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi.

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