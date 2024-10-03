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Dünya

ABD'deki zirve öncesi Türk tarafı çizgiyi çekti: Hiçbir şekilde tartışılmayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile GKRY liderini New York'ta gayriresmi yemeğe davetine ilişkin, 'Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek.' dedi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 07:52 - Güncelleme:
ABD'deki zirve öncesi Türk tarafı çizgiyi çekti: Hiçbir şekilde tartışılmayacak
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ABD temasları kapsamında Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Ertuğruloğlu, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini ve burada Kıbrıs ile ilgili ana başlıkların ele alındığını kaydetti.

"KKTC'nin mevcudiyeti ve egemenliği asla taviz verebileceğimiz konular değildir" diyen Ertuğruloğlu, bu konudaki hassasiyetlerinin hiç değişmeden sürdüğünü vurguladı.

Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri Guterres'in 15 Ekim'de KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile GKRY liderini New York'ta gayriresmi bir yemeğe davet ettiğini ve Tatar'ın bu yemeğe katılacağını anlattı.

"Açıkça şunu belirttik ki bu yemek, federasyon konusunun hiçbir şekilde tartışılmayacağı bir atmosferde gerçekleştirilecek" diyen Ertuğruloğlu, federasyon konusunun artık kapanmış bir defter olduğunu ve geçerliliğini yitirdiğini belirtti.

Adada iki ayrı devlet ile iki ayrı halkın bulunduğunu ve herkesin buna göre konuyu ele alması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, Guterres'in yemek davetini reddetmenin doğru olmayacağını, ancak bu davete katılmalarının hiçbir şekilde "bir federasyon müzakeresi" olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin varlığının tanınmasından başka bir yol ve yöntemle herhangi bir anlaşmanın kesinlikle mümkün olmadığını belirtti.

İsrail hükümetinin saldırganlığının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu dile getiren Ertuğruloğlu, Orta Doğu'da artan gerilimin adaya yansımalarını da yakından takip ettiklerini vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'tan dönüşünde Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, BM gözetiminde Türkiye, KKTC, Yunanistan ve GKRY'nin katılımı ile 4+1 formatında yapılacak bir toplantıda Kıbrıs'ın geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine bir istişare toplantısı ortamının sağlanabileceğini ifade etmişti.

Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmeden resmi müzakere masasına oturmayacağını bir kez daha yinelediğini vurgulayan Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'e, federasyon defterinin geride kaldığını, federasyon meselesinin tüketildiğini ve kabul görmeyeceğini, bunlara rağmen iletişimden kopmayacaklarını ilettiklerini aktarmıştı.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik ambargolar ve son dönemde Rumların baskılarını BM'ye aktardıklarını belirten Tatar, "BM Genel Sekreteri Guterres'in Rum liderle gayriresmi yemekte bir araya gelme teklifine olumlu yanıt verdim. Yani, Kıbrıs görüşmeleri bağlamında olmayacak gayriresmi yemek teklifine 'evet' yanıtı verdim." diye konuşmuştu.

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  • Tahsin Ertuğruloğlu
  • kktc

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