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Dünya

ABD'den 10 yıl aradan sonra Venezuela adımı

ABD, 10 yıl aradan sonra Venezuela'ya büyükelçi atadı. Elçiliğe atanan James Story, görevini komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürütecek.

AA19 Kasım 2020 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:32
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James Story'nin büyükelçi adaylığı, çarşamba günü ABD Senatosunun sesli oylamasıyla onaylandı.

Story'nin ABD'nin Caracas Büyükelçiliği görevini, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürüteceği belirtildi.

James Story'nin, ABD başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD'nin Venezuela politikasına rehberlik etmede önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

ABD-Venezuela ilişkileri, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde bozulmaya başlamıştı.

ABD ve Venezuela, 2010 yılından bu yana karşılıklı büyükelçi atamadı.

Washington yönetiminin, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido'yu desteklemesinin ardından iki ülke geçen yıl diplomatik ilişkilerini tamamen koparmış, diplomatlarını geri çekmişti.

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