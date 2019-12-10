ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Global Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında ciddi yolsuzluk yapan ve insan hakları ihlalleri işleyen 72 kişi ve kuruluşa son iki haftada yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada 9 Aralık'ın "Uluslararası Yolsuzlukla Mücadale Günü" ve 10 Aralık'ın "Uluslararası İnsan Hakları Günü" olarak tanındığına işaret edilerek, "ABD, Global Magnitsky Yasası kapsamında Amerikan ideallerine bağlı kalarak suçlulardan hesap sorulması için üzerine düşeni yapmaktadır." ifadesine yer verildi.

Hazine Bakanlığından Myanmarlı yetkililere yaptırım

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, Global Magnitsky Yasası kapsamında aralarında Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de olduğu yetkilileri Arakan eyaletindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik insan hakları ihlallerinde rolleri olduğu gerekçesiyle Myanmar Genelkurmay Başkanı Hlaing, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Soe Win ve askeri yetkililer Than Oo ve Aung Aung'a yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "ABD, masum sivillere yönelik işkence, kaçırma, cinsel şiddet, öldürme gibi eylemleri hoş görmeyecektir." ifadelerini kullandı.