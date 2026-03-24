ABD'den 27 Mart hazırlığı! Binlerce deniz piyadesi yakında yola çıkacak

ABD/İsrail-İran savaşı 25. gününde karşılıklı misillemelerle devam ediyor.

İRAN MEDYASI: ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA İSFAHAN VE HÜRREMŞEHR KENTLERİNDEKİ ENERJİ ALTYAPILARI HEDEF ALINDI

Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı. İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi. Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr'de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken, halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi. Yedioth gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona, Arad ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. İsrail'in güneyini hedef alan füzelerin hava savunma sistemlerince önlendiği basına yansıdı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, güneyi hedefleyen füze saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu. Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı. Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'de bir yola füzenin isabet ettiği ve patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi. İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanlığı, Haşdi Şabi ile Peşmerge güçlerini hedef alan saldırıların ülke egemenliğine ve güvenliğine açık ihlal olduğunu belirterek şiddetle kınadı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart'ta Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini iddia etti.

İran'ın İsfahan kentindeki Doğal Gaz İdaresi binasının ABD-İsrail saldırısında ikinci kez hedef alındığı bildirildi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İran'da son dönemde muhaliflerin idam edilmesini kınadı.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlama sesi duyuldu.

İran'da Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bugün İran kaynaklı 5 balistik füze ile 17 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

İran, İsrail'de Eilat, Dimona ve Tel Aviv'in kuzeyindeki hedefler ile ABD'nin bölgedeki üslerine füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

İran'dan yapılan yeni füze saldırısı nedeniyle başta Aşkelon ve Eylat kentleri olmak üzere İsrail'in güneyindeki geniş bir alanda sirenler çaldı.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin büyük çoğunluğuna fiilen kapalı olması nedeniyle sevkiyatların yapılamaması ve depoları dolan petrol üreticilerinin üretimlerinde kesintiye girmek zorunda kalması nedeniyle petrol piyasasındaki kaybın 500 milyon varili bulduğu hesaplanıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının siyasi açıdan "feci bir hata" olduğunu belirterek, bunun önlenebilecek ve gereksiz bir savaş olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran semalarında İsrail'e ait bir Hermes silahlı insansız hava aracının (SİHA) daha düşürüldüğünü bildirdi.

İran, kamu düzenini etkileme, toplumda kaygı yaratma veya ABD-İsrail lehine propaganda faaliyetleri yürütmeye çalıştığı iddiasıyla 466 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili: Arabulucular aracılığıyla ABD'den bazı notlar bize ulaştırıldı, inceliyoruz

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'da 28 Şubat'tan bu yana 3 binden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.

Körfez ülkelerinin İran'a yönelik olası bir saldırıya her geçen gün daha fazla yaklaştığı ve ABD'ye verdiği desteği kademeli olarak artırdığı iddia edildi.

Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile bir iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği öne sürüldü.

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilimin tetiklediği enerji fiyatlarındaki keskin artış, Avrupa genelinde ciddi bir ekonomik darboğazı beraberinde getirdi.

ABD yönetimi, Orta Doğu'da tırmanan gerilimle birlikte yükselen enerji maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla stratejik rezervlerin kullanımından yaptırımların esnetilmesine kadar uzanan çeşitli önlemleri hayata geçirirken, ülkede akaryakıt fiyatlarındaki artış eğilimi devam ediyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası bir şirkete ait tesiste yangın çıktığını duyurdu.

İran, İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona kentlerini hedef alan yeni misillemeler düzenledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ekonomik etkileri sürerken, ulusal düzeyde acil durum yanıt sisteminin tedbir olarak devreye sokulması gerektiğini belirtti.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İran'a saldırılarda yaklaşık 3 bin kişilik hava indirme birliğini konuşlandırmayı değerlendirdiği, bu birliğin Hark Adası'na saldırıda da kullanılabileceği ileri sürüldü.

ABD yönetiminin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

ABD'nin Irak'ın Enbar vilayetine düzenlediği hava saldırısında İran'a yakın Haşdi Şabi'nin 15 mensubunun öldüğü bildirildi.

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

İran'ın yeni misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

Suudi Arabistan: Hava savunma sistemlerimiz gece boyunca 35 İHA saldırısını engelledi

06:58 İsrail basını, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la müzakere konusunda baskı yaptığını iddia etti.

05:24 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın zincirleme etkilerini hissettiklerine dikkati çekerek, Orta Doğu'da çatışmaları sona erdirmek için İran'la müzakere masasına oturma zamanının geldiğini söyledi.

04:24 Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Şarkiyye'de gece yarısından bu yana 19 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

04:03 Kuveyt, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi.

03:19 ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında, dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi.

03:10 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.

03:05 Kuveyt, hava savunma sistemlerinin faaliyeti sırasında düşen şarapnel parçalarının neden olduğu hasar sebebiyle 7 elektrik hattının hizmet dışı kaldığını duyurdu.

03:01 İran medyası: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı

02:57 ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın yaptığı misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

02:42 İran'ın saldırı başlattığını duyurmasının ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzeyinde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

00:33 ABD-İsrail saldırılarının hedefi olan İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

00:07 Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması hedefiyle olası görüşmeler için ABD'den bir heyetin "bir veya iki gün içinde" Pakistan'a geleceğini bildirdi.