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Dünya

ABD'den 4 ülke vatandaşlarına kötü haber! Artık yenilenmeyecek

Washington yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel bir vize programı kapsamında ülkeye gelen göçmenlerin yasal izinlerini uzatmayacağı açıklandı.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
ABD'den 4 ülke vatandaşlarına kötü haber! Artık yenilenmeyecek
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CBS'nin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilileri, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen göçmenleri kapsayan uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ülkeye kaçak girişlerin önüne geçilmesi amacını güden program kapsamında 2022'de ABD'ye giriş yapan söz konusu ülke vatandaşlarının 2 yıllık izinlerinin uzatılmayacağını bildirdi.

ÜLKEDEN GİTMEK ZORUNDA KALACAKLAR

Söz konusu kişilerin farklı vize programlarına başvurarak ülkede kalabilecekleri vurgulanırken, başvuru yapmayanların ise ülkeden gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, söz konusu vize programının uygulanmaya devam edeceğini de kaydetti.

ABD'DE 2 YIL YAŞAMA HAKKI ELDE EDİYORLAR

2022'de hayata geçen program kapsamında, ABD'de "sponsorları" olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ABD'de 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyor.

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