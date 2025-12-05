İSTANBUL 20°C / 12°C
Dünya

ABD'den AB'ye 'X' tepkisi: Bu Amerikan halkına karşı bir adım

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası vermesine tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 'Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım' dedi.

AA5 Aralık 2025 Cuma 23:45
ABD'den AB'ye 'X' tepkisi: Bu Amerikan halkına karşı bir adım
Rubio, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, "yabancı hükümetler tarafından Amerikan vatandaşlarının çevrim içi ifade özgürlüğüne müdahale niteliği taşıdığını" savundu.

Rubio, "Bu, yalnızca bir şirkete yönelik değil, Amerikan teknoloji sektörüne ve Amerikan halkına karşı bir adım. Amerikalıları çevrim içi olarak sansürleme günleri sona erdi." ifadesini kullandı.

120 MİLYON AVRO PARA CEZASI VERİLDİ

AB, bugün X'e, Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon avro para cezası verildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtilmişti.

