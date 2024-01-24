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Dünya

ABD'den Afrika'ya ''Wagner''e alternatif teklifi!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika'nın batısında artan güvenlik sorunlarından Wagner'i sorumlu tutarak, ABD'nin bu konuda işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
ABD'den Afrika'ya ''Wagner''e alternatif teklifi!
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Afrika turu kapsamında Nijerya'da temaslarda bulunan Blinken, basına yaptığı açıklamada, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için ABD olarak işbirliğine hazır oldukları mesajını verdi.

Blinken, Wagner'in bazı Afrika ülkelerine güvenlik desteği sunmasına rağmen bu ülkelerde güvenlik sorunlarının daha da arttığını belirtti.

Afrika'nın bazı bölgelerinde faaliyet gösteren Wagner'in darbe sonrasında Nijer'e askeri destek için adım atan ilk aktörlerden biri olduğunu ifade eden Blinken, "İnsanların ve kaynakların Wagner tarafından sömürüldüğünü görüyorsunuz. Bununla birlikte ABD olarak güvenlik sorunlarıyla mücadele etmenin etkili yollarını bulmaya çalışan ortaklarımızı desteklemek için çalışıyoruz." dedi.

Blinken, bölgesel güvenlik için istihbarat paylaşımı ve teknik ekipman desteği gibi konularda ABD'nin işbirliğine hazır olduğu mesajını vererek, yerel halklarla birlikte vatandaşların güvenliğine odaklandıklarını vurguladı.

Antony Blinken, Afrika ülkelerinde güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak gibi kapsamlı bir yaklaşıma sahip olduklarını kaydetti.

Afrika gezisi kapsamında daha önce Cabo Verde ve Fildişi Sahili'ni ziyaret eden Blinken, Nijerya'nın ardından Angola'ya geçecek.

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