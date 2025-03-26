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Dünya

ABD'den akıl almaz hata! Tüm sorumluluğu üstlendi: Utanç verici

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna ABD'li gazetecinin eklenmesi olayında tüm sorumluluğu üstlendi. Waltz, 'Evet utanç verici, olayı araştıracağız.' ifadesini kullandı.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 07:14 - Güncelleme:
ABD'den akıl almaz hata! Tüm sorumluluğu üstlendi: Utanç verici
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Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, konuk olduğu Fox News'da, kamuoyunda tartışmalara neden olan Yemen savaş planlarının sızması olayını değerlendirdi.

Olaya ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiğini belirten Waltz, "Evet utanç verici, olayı araştıracağız." ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz

ABD'li gazeteci Goldberg'ün gruba nasıl dahil olduğunu bilmediğini söyleyen Waltz, olayın araştırılması için ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk ile görüştüğünü kaydetti.

Goldberg'le herhangi bir tanışıklığı olmadığını savunan Waltz, kendisinin grupta olduğunu fark etmediğini söyledi.

Söz konusu konuşmalar arasında "gizli" bilgi olmadığını söyleyen Waltz, yine de bu konuşmaların paylaşılmamasını tercih edeceğini belirtti.

- ABD'Lİ GAZETECİNİN SAVAŞ PLANLARININ KONUŞULDUĞU GRUBA EKLENMESİ

ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes ise olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Waltz'un arkasında durarak, "Michael Waltz dersini aldı ve o iyi bir adam." demişti.

Trump ayrıca, söz konusu grupta Husi saldırılarına ilişkin bilgi olmadığını söylemişti.

ABD'den akıl almaz hata!

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