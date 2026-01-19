İSTANBUL 5°C / 2°C
Dünya

ABD'den Almanya'ya Barış Kurulu'na davet

ABD'nin, Almanya'yı, Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan 'Barış Kurulu'na davet ettiği bildirildi.

19 Ocak 2026 Pazartesi 16:29
ABD'den Almanya'ya Barış Kurulu'na davet
Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, "ABD, diğer ülkelerle birlikte Almanya'yı da uluslararası Barış Kuruluna katılmaya davet etti. Bu daveti memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Dünyada barışa hizmet etme hedefini paylaştıklarını aktaran Kornelius, "Özellikle Gazze çatışmasının, kalıcı olarak çözümüne yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de Barış Kuruluna davet ettiği ve Rusya'nın da masada olması durumunda Almanya'nın katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçınan Kornelius, "Almanya'nın temel çıkarı, Gazze çatışmasını kalıcı olarak çözmektir. Bu, bizim de paylaştığımız bir hedeftir. Diğer hususları da inceleyeceğiz ve bu konuda ortaklarımızla yakın temas halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kornelius, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ortaklarıyla istişare ettikten sonra Kurula katılım konusu netleştireceğini sözlerine ekledi.

"GÜMRÜK TEHDİDİ KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Trump'ın Avrupa ülkelerine getireceğini açıkladığı ek gümrük vergileri konusuna da değinen Kornelius, bunun kimseye yararı olmayacağını belirtti.

Kornelius, "Gümrükler konusunda bir artış, genellikle halkın zararına olur. Hangi tarafta olursa olsun. Bu bakımdan, ABD Başkanı'nın gümrük tehditleri de kabul edilemez. Bu ticaret çatışmasında kazanan olamaz. Her halükarda, etkili karşı önlemler alarak gümrük vergileriyle karşılık vermeye kararlıyız. Gerekirse, başka ekonomik önlemler de hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

