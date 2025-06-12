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Dünya

ABD'den ''altın kart'' hamlesi... Trump, parayla Amerika'ya giriş kapısını açtı

ABD Başkanı Donald Trump, yatırım karşılığı oturum ve vatandaşlık imkânı sunan “TrumpCard” programının başlatıldığını açıkladı. İşte haberin detayları...

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 11:44 - Güncelleme:
ABD'den ''altın kart'' hamlesi... Trump, parayla Amerika'ya giriş kapısını açtı
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam oluşturacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık "altın kart" için bekleme listesinin açıldığını duyurarak, "Kayıt olmak için TRUMPCARD.GOV adresine gidin" dedi.

"KAYIT OLMAK İÇİN TRUMPCARD.GOV ADRESİNE GİDİN"

ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan ülkedeki yasadışı göçmenlere yönelik politikalarını sertleştirirken, bir yandan da vatandaşlık için 5 milyon dolarlık "altın kart" programına ilişkin bir adım daha attı. Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, ülkede istihdam oluşturacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak 5 milyon dolarlık "altın kart" için bekleme listesinin TrumpCard.gov adresinde açıldığını duyurdu. Trump açıklamasında, "Beş milyon dolar karşılığında Trump Kart geliyor. Binlerce kişi arayıp dünyanın en harika ülkesi ve pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne erişim kazanmak için bu muhteşem yola nasıl kaydolabileceklerini soruyor: Bekleme listesi açık. Kayıt olmak için TRUMPCARD.GOV adresine gidin" ifadelerini kullandı.

"RUS OLİGARKLAR DA YARARLANABİLİR"

ABD Başkanı Trump şubat ayında yaptığı açıklamada, "Altın bir kart satacağız. Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız. Size yeşil kart ayrıcalıkları sağlayacak ve ABD vatandaşlığına giden bir yol olacak. Zengin insanlar bu kartı satın alarak ülkemize gelecek. Bu kartlardan belki 1 milyon tane satabileceğiz. Yasal açıdan her şeyi yasal açıdan hallettik" ifadelerini kullanmıştı.

Zengin Rusların da başvuruda bulunup bulunamayacağı sorusu üzerine Trump, "Olabilir. Çok iyi insanlar olan bazı Rus oligarklar tanıyorum. Mümkün. Eskiden olduğu kadar zengin değiller. Bence yapabilirler. Bence 5 milyon doları karşılayabilirler" şeklinde konuşmuştu.

  • TrumpCard programı
  • yatırım oturumu
  • vatandaşlık imkanı

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