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Dünya

ABD'den Avrupa'ya savunma harcamalarını arttırın çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yaptığı telefon görüşmesinde, Avrupa'yı savunma harcamalarını arttırmaya çağırdı.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 08:46 - Güncelleme:
ABD'den Avrupa'ya savunma harcamalarını arttırın çağrısı
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi ihtiyacının altını çizen Rubio, Avrupa'ya savunma harcamalarını arttırma çağrısında bulundu.

Rubio, ayrıca, "Çin'in oluşturduğu zorluklara" dikkati çekti ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İkili, ABD-AB işbirliğini derinleştirmenin yollarını da ele aldı.

Kallas, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Rubio ile AB ve ABD'nin aynı çıkarlara sahip olduğu küresel konuları görüştüklerini ve "AB ve ABD'nin her zaman birlikte daha güçlü" olduğunu ifade etti.

AB, 27 Ocak'ta Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı almıştı.

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