ABD'den Avrupa'ya savunma harcamalarını arttırın çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rubio, AB Yüksek Temsilcisi Kallas ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi ihtiyacının altını çizen Rubio, Avrupa'ya savunma harcamalarını arttırma çağrısında bulundu.

Rubio, ayrıca, "Çin'in oluşturduğu zorluklara" dikkati çekti ve Rusya'ya yönelik AB yaptırımlarının uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

İkili, ABD-AB işbirliğini derinleştirmenin yollarını da ele aldı.

Kallas, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Rubio ile AB ve ABD'nin aynı çıkarlara sahip olduğu küresel konuları görüştüklerini ve "AB ve ABD'nin her zaman birlikte daha güçlü" olduğunu ifade etti.

AB, 27 Ocak'ta Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı almıştı.