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Dünya

ABD'den Avrupa'yı endişelendiren girişim! 10 bin askeri geri çekme önerisi masada

ABD'li haber kanalı NBC News, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Doğu Avrupa'daki binlerce ABD askerinin geri çekilmesine yönelik öneriyi değerlendirdiğini iddia etti.

IHA8 Nisan 2025 Salı 14:51 - Güncelleme:
ABD'den Avrupa'yı endişelendiren girişim! 10 bin askeri geri çekme önerisi masada
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NBC News haber kanalının 6 ABD'li ve Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un üst düzey isimlerinin Doğu Avrupa'daki 10 bin civarında ABD askerinin geri çekilmesi önerisini değerlendirdiği öne sürüldü. Söz konusu askerlerin, Joe Biden yönetiminin 2022'deki Rus işgalinden sonra Ukrayna sınırındaki ülkelerin savunmasını güçlendirmek için bölgeye konuşlandırdığı 20 bin personel arasında yer aldığı belirtildi. Avrupalı yetkililer, Pentagon'un öneriyi hayata geçirmesi durumunda ABD'nin Rusya'yı büyüyen bir tehdit olarak gören Avrupa'daki müttefiklerini terk edeceği yönündeki endişeleri güçlendireceğini ifade etti.

Avrupa'da 80 bin ABD askeri bulunduğu belirtiliyor.

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