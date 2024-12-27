İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2024 Cuma / 26 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2367
  • EURO
    36,7608
  • ALTIN
    2961.96
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Azerbaycan uçağı açıklaması: Rusya tarafından düşürülmüş olabileceğine yönelik belirtiler var
Dünya

ABD'den Azerbaycan uçağı açıklaması: Rusya tarafından düşürülmüş olabileceğine yönelik belirtiler var

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Azerbaycan uçağının Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair ilk belirtilerin olduğunu söyledi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 20:14 - Güncelleme:
ABD'den Azerbaycan uçağı açıklaması: Rusya tarafından düşürülmüş olabileceğine yönelik belirtiler var
ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait, Bakü-Grozni seferini yapan "Embraer 190" tipi uçağın Kazakistan'da düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kirby, ilgili soruşturmanın halen Azerbaycan ve Kazakistan tarafından sürdürüldüğünü ve ABD olarak ihtiyaç duyulması halinde bu ülkelere yardıma hazır olduklarını belirtti.

Uçağın Rus hava sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine ilişkin sorular üzerine Kirby, "Bu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ihtimaline işaret eden ilk belirtiler var. Halen Kazakistan ve Azerbaycan'ın ortak yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de bu soruşturmaya yardım teklifinde bulunduk." dedi.

"BUNLAR İLK BELİRTİLER"

Israrlı sorular üzerine Kirby, detaylı bir yorum yapmayacağını ancak uçağın düşmesiyle ilgili "erken belirtilere sahip olduklarını" ifade etmekle yetindi.

Kirby, "Tekrar edeyim, bunlar ilk belirtiler. Devam eden aktif bir soruşturma var ve bu noktanın ötesine geçmek istemiyorum." dedi.

AZERBAYCAN UÇAĞININ KAZAKİSTAN'DA DÜŞMESİ

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.