İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3684
  • EURO
    50,9389
  • ALTIN
    6909.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Bağdat'a övgü: DEAŞ'lılar için sorumluluk aldı
Dünya

ABD'den Bağdat'a övgü: DEAŞ'lılar için sorumluluk aldı

ABD, Irak hükümetinin, Suriye'den nakledilen terör örgütü DEAŞ'lı tutukluları ceza infaz kurumlarına yerleştirerek haklarında adli süreç başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Rubio, DEAŞ mensuplarının Irak'ta tutulup yargılanmasının terörle mücadele açısından önemli olduğunu belirtti.

AA23 Ocak 2026 Cuma 10:27 - Güncelleme:
ABD'den Bağdat'a övgü: DEAŞ'lılar için sorumluluk aldı
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Irak hükümetinin DEAŞ'lıları ülke içinde güvenli tesislerde tutma girişimini memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Suriye'den getirilen DEAŞ mensuplarının ceza infaz kurumlarına yerleştirilerek haklarında yasal sürecin başlatılmasının terörle mücadele açısından önem taşıdığını vurgulayan Rubio, Bağdat yönetiminin bu konudaki liderliğini takdir ettiklerini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Irak'ın DEAŞ mensuplarını tutarak koalisyon kapsamındaki sorumluluğunu yerine getirdiğinin altını çizdi.

Hegseth, yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarının geçici olarak Irak'ta bulunduğunu, ülkelerin kendi vatandaşlarını geri alarak yargılaması gerektiğini kaydetti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi de Suriye'de terör örgütü YPG/SDG kontrolünde bulunan cezaevlerinden nakledilen DEAŞ'lı tutuklular hakkında adli ve hukuki işlemlerin derhal başlatılacağını duyurmuştu.

  • DEAŞ tutukluları
  • Irak hükümeti
  • ceza infaz kurumları

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.