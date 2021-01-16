ABD'den Bahreyn ve BAE kararı

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 07:58 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 07:58

Beyaz Saray, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'nin "Başlıca Güvenlik Ortağı" olarak tanındığını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün hem BAE hem de Bahreyn'in, ABD'nin Başlıca Güvenlik Ortağı olarak tanındığını duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

"Başlıca Güvenlik Ortağı" pozisyonunun, BAE ve Bahreyn'e özel bir statü olduğunun altının çizildiği açıklamada, "Bu durum, bizim sıra dışı güvenlik ortaklığımızın bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bugünkü kararın BAE ve Bahreyn ile ABD arasındaki yeni bir ortaklık düzeyinin göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu karar aynı zamanda, bizim sıra dışı cesaretimizi, kararlılığımızı ve liderliğimizi yansıtmaktadır." görüşü paylaşıldı.

