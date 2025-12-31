İSTANBUL 4°C / -2°C
Dünya

ABD'den beklenmedik hamle! Resmen çekilme kararı aldılar

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays el-Muhammedavi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü'nden çekileceğini duyurdu.

31 Aralık 2025 Çarşamba 22:00
ABD'den beklenmedik hamle! Resmen çekilme kararı aldılar
Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Muhammedavi, bunun Irak'taki yabancı askeri varlığının yeniden düzenlenmesine yönelik aşamalar kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Muhammedavi, Irak sınırlarından sızma oranının neredeyse sıfırlandığını ifade ederek özellikle Suriye sınırı başta olmak üzere sınır güvenliği önlemleri ve tahkimatların sıkılaştırılmasının, terör örgütü DEAŞ unsurlarının hareketliliğini ve kaçakçılık faaliyetlerini büyük ölçüde azalttığını kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA DEVREDİLECEK

Orgeneral Muhammedavi, 2026 yılında güvenlik dosyasının diğer vilayetlerde de tamamen İçişleri Bakanlığına devredileceğini belirtti.

Şehirlerin "askerden arındırılması" planı kapsamında bu uygulamaya geçileceğini ifade eden Muhammedavi, güvenliğin sağlanmasında ana rolün ordu yerine yerel polis güçlerine verilmesini hedeflediklerini aktardı.

