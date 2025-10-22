ABD'den bir ilk! Gerilim Pasifik Okyanusu'na sıçradı

ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD basının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, söz konusu saldırının ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda düzenlediği ilk saldırı olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı. Haberlerde, gemide kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilgi verilmedi.

ABD ordusunun Karayipler'deki saldırılarında 32 kişi öldü

ABD ordusunun Karayipler'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği en az 7 saldırıda bugüne kadar en az 32 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin düzenlediği bir saldırıdan sağ kurtulan 2 kişi ise ve ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi getirildikten sonra Kolombiya ve Ekvador'a iade edildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer verdi.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be... pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Hegseth, "ölümcül saldırının" dün Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Alınan istihbarata göre teknenin, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere ait olduğunu savunan Hegseth, saldırı sonucu teknede bulunan 2 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Hegseth, "Kıyılarımıza zehir getirmeyi amaçlayan uyuşturucu teröristleri, yarımküremizin hiçbir yerinde güvenli bir liman bulamayacaklar. El Kaide vatanımıza savaş açtığı gibi bu karteller de sınırımıza ve halkımıza savaş açıyor. Sığınacak yer veya bağışlanma bulamayacaklar, sadece adalet olacak." ifadelerini kullandı.