22 Ekim 2025 Çarşamba
  • ABD'den bir ilk! Gerilim Pasifik Okyanusu'na sıçradı
Dünya

ABD'den bir ilk! Gerilim Pasifik Okyanusu'na sıçradı

ABD ordusu, ilk kez Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen bir tekneye saldırı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Pasifik Okyanusu açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye dün düzenlenen 'ölümcül saldırının' görüntülerini paylaştı.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 22:40
ABD'den bir ilk! Gerilim Pasifik Okyanusu'na sıçradı
ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD basının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, söz konusu saldırının ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda düzenlediği ilk saldırı olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı. Haberlerde, gemide kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilgi verilmedi.

ABD ordusunun Karayipler'deki saldırılarında 32 kişi öldü

ABD ordusunun Karayipler'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği en az 7 saldırıda bugüne kadar en az 32 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin düzenlediği bir saldırıdan sağ kurtulan 2 kişi ise ve ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi getirildikten sonra Kolombiya ve Ekvador'a iade edildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Pasifik Okyanusu'nda hareket halindeki motorlu bir teknenin, uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla düzenlenen saldırı sonucu alevler içinde suya gömüldüğü görüntülere yer verdi.

Hegseth, "ölümcül saldırının" dün Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Alınan istihbarata göre teknenin, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellere ait olduğunu savunan Hegseth, saldırı sonucu teknede bulunan 2 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Hegseth, "Kıyılarımıza zehir getirmeyi amaçlayan uyuşturucu teröristleri, yarımküremizin hiçbir yerinde güvenli bir liman bulamayacaklar. El Kaide vatanımıza savaş açtığı gibi bu karteller de sınırımıza ve halkımıza savaş açıyor. Sığınacak yer veya bağışlanma bulamayacaklar, sadece adalet olacak." ifadelerini kullandı.

