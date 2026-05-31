  ABD'den bölgesel planda dikkat çeken hamle: Tom Barrack'a üç kritik görev
Dünya

ABD'den bölgesel planda dikkat çeken hamle: Tom Barrack'a üç kritik görev

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın görev alanını genişletti. Barrack'ın mevcut görevlerini sürdürürken Irak Özel Temsilcisi olarak da görevlendirildiği açıklandı.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 18:13
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın olağanüstü bir iş çıkardığını belirten Trump, "Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Trump, Barrack'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görevine devam edeceğini ve ABD Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışacağını kaydederek, "Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etme isteğini büyük takdirle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Özel Temsilciliği görevine atıfla Barrack için, "Bu görevi sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve 'Önce Amerika' gündemine dair anlayışıyla hem Suriye hem de Irak'ta Trump yönetimi için önde gelen bir rol oynamaya ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeyi sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Rubio'nun paylaşımı üzerine bazı medya kuruluşları Barrack'ın görevinin sona erdiği şeklinde haberler yayımlamıştı.

