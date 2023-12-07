İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9278
  • EURO
    31,2278
  • ALTIN
    1889.2
  • BIST100
    7841.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den büyük ikiyüzlülük! Bebeklerin ölüme terk edilmesine ''savaş suçu'' diyemediler
Dünya

ABD'den büyük ikiyüzlülük! Bebeklerin ölüme terk edilmesine ''savaş suçu'' diyemediler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenine ulaşılmasını, 'savaş suçu' yerine 'trajik bir olay' diye nitelendirdi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
ABD'den büyük ikiyüzlülük! Bebeklerin ölüme terk edilmesine ''savaş suçu'' diyemediler
ABONE OL

Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Toplantıda bir gazeteci Miller'a, söz konusu olayı hatırlatarak, "Bu olduysa bu savaş suçu mudur?" diye sordu.

Sözcü Miller ise soruya, "Bunun bir trajedi olduğunu söyleyeceğim. Bu bebekler için bir trajedi. Aileleri için bir trajedi. Filistin halkı için bir trajedi ve tüm dünya için bir trajedi." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok fazla çocuk ve bebek dahil birçok sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Miller, İsrail'e sivil kayıpları en aza indirmesi için çağrıda bulunduklarını söyledi.

- ABD'NİN SAVAŞ SUÇLARINI SORUŞTURUP SORUŞTURMAYACAĞINI SÖYLEMEKTEN KAÇINDI

Bunun üzerine gazeteci, özel bir olaydan bahsettiğini belirterek, "Ben bunun bir savaş suçu olup olmadığını soruyorum." dedi.

Miller ise "Ben buradan asla bir değerlendirme yapmayacağım. Burada bir kanıt toplama sürecinin ardından bir karara varacağız." diye konuştu.

ABD'nin Gazze'de savaş suçlarına ilişkin kanıt toplama misyonu oluşturup oluşturmayacağı sorusu üzerine Miller, "Şu anda devam eden bir çatışmanın ortasındayız. Konuyu yakından izliyoruz. Ancak hangi adımları atabileceğimiz konusunda konuşmayacağız, şu anda hala büyük bir çatışmanın ortasındayız." ifadelerini kullandı.

- NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze Şeridi'nde zorla tahliye ettiği Nasr Çocuk Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde kalan çok sayıda bebek ve çocuğun çürümüş bedenlerine, 29 Kasım'da ulaşılmıştı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, sosyal medya hesabından Nasr Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "İsrail ordusunun, Nasr Hastanesi'ndeki 5 bebeğin ölümündeki sorumluluğuna ilişkin uluslararası soruşturma yapılması" çağrısında bulunmuştu.

  • Matthew Miller
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.