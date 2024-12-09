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Dünya

ABD'den çarpıcı 'Suriye' açıklaması: Türkiye ile tam angajman içindeydik

ABD'li üst düzey bir yetkili, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye ile tam angajman içinde olduklarını açıkladı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 07:22 - Güncelleme:
ABD'den çarpıcı 'Suriye' açıklaması: Türkiye ile tam angajman içindeydik
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ABD, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yle tam angajman içinde hareket ettiklerini, bunların yapıcı etkileri olduğunu ifade etti.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, isminin gizli kalması koşuluyla gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki gelişmeler ışığında halihazırda temel odak noktasının "yeni bir Suriye" ve Esed rejiminden uzaklaşma olduğunu dile getiren yetkili, herkesin daha iyi bir Suriye için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

Yetkili, Türkiye ve ABD'nin bu süreçte tam angajman içinde hareket ettiğini kaydetti.

Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını bildiren yetkili, bu görüşmelerin yapıcı etkileri olduğunu söyledi.

Yetkili, ABD ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki ilişki hakkında ise grubun Suriye'de geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacağının açık olduğunu dile getirdi.

ABD'nin HTŞ ile ilişkilerinin "ABD çıkarları" önceliklendirilerek ve uygun bir şekilde yürütüleceğini belirten yetkili, HTŞ yetkililerinin söylemlerinin nasıl faaliyete dönüşeceğinin önem taşıdığına işaret etti.

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