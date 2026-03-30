ABD'nin askeri operasyonlarında kullandığı Tomahawk seyir füzelerinin dağılımı, Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin (CSIS) yayımladığı verilerle gün yüzüne çıktı. Elde edilen rakamlara göre İran'a yönelik saldırılar, ABD tarihindeki en yoğun Tomahawk kullanımının yaşandığı operasyon olarak kayıtlara geçti. Bu gelişme, hem ABD'nin füze stoklarına ilişkin ciddi soru işaretlerini hem de bölgedeki askeri dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

CSIS'İN TOMAHAWK FÜZESİ KULLANIM VERİLERİ YAYIMLANDI

CSIS, 1. Körfez Savaşı'ndan bu yana ABD'nin yürüttüğü askeri operasyonlarda kullandığı Tomahawk füzelerinin sayısına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ABD'nin, İran'a yönelik saldırılar kapsamında önceden programlanmış hedefleri vurabilen ve GPS aracılığıyla hedef tespiti yapabilen Tomahawk füzesinden 850'den fazla kullanması, "tek bir operasyon içindeki en yüksek seviye olarak" kayda geçti.

ABD, daha önce 2003'te Irak'a yönelik 802, 1998'de düzenlenen "Desert Fox" operasyonunda 325, 1991'de 1. Körfez Savaşı kapsamındaki "Desert Storm" operasyonunda 288, 1999'da Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik "Noble Anvil" operasyonunda 218 ve 2011'de Libya'ya yönelik "Odyssey Dawn" operasyonunda 199 Tomahawk füzesi kullandı.

Daha yakın dönemde, 2024-2025 dönemini kapsayan Yemen'deki Husiler'e yönelik "Poseidon Archer" operasyonunda 135, 2001'de Afganistan'a yönelik "Enduring Freedom" operasyonunda 90 ve 1998'de El Kaide'ye yönelik "Infinite Reach" operasyonunda ise 79 füze kullanıldı.

CSIS, Tomahawk füzelerinin atış başına maliyetinin 3,6 milyon dolar olduğunu, mevcut stokların ise 3 binli sayılarla ifade edilebileceği bilgisine de yer verdi.

WASHİNGTON POST'UN 850 TOMAHAWK FÜZESİ İDDİASI

Washington Post (WP) gazetesinin ismini vermek istemeyen konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı 27 Mart'taki bir haberinde, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarında 850'den fazla Tomahawk füzesi kullandığı, bunların çoğunun saldırıların ilk günlerinde kullanıldığı öne sürülmüştü.

Bu hassas silahların hızla tükendiğini savunan bir yetkili, bu durumun Pentagon'daki bazı yetkilileri endişelendirdiğini ve daha fazla füzenin nasıl temin edilebileceğine ilişkin iç tartışmalara yol açtığını iddia etmişti.

Konuya yakın kaynaklar, Pentagon'un kullanılan Tomahawk sayısını takip ettiğini söyleyerek, bu kullanım hızının sadece İran'a saldırılar için değil aynı zamanda gelecekteki askeri operasyonlar için de ne anlama geleceği üzerine odaklanıldığını belirtmişti.

Bir yetkili, Orta Doğu'da kalan Tomahawk sayısını "endişe verici derecede düşük" olarak nitelendirmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A ORTAK ASKERİ SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.