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ABD personeline, Irak'tan çekilme emri verdi

ABD hükümeti, Irak'taki büyükelçiliklerine, 'kritik görev harici' personelin, ülkeyi derhal terk etmesini emretti.

  • star.com.tr
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ABD Hükümeti, ülkedeki personeline Irak'ı "en kısa sürede" terk etme çağrısında bulundu ve normal vize hizmetlerinin "geçici olarak askıya alınacağı" konusunda uyardı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve Erbil'deki ABD büyükelçiliklerine, ''kritik görev harici personelin'' ayrılmasını emretti.
 
Büyükelçilik, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla, ABD vatandaşlarının Irak'a gelmemesi konusunda uyarılarda bulunmuştu.
 
Washington yönetimi bugün, ABD Hükümeti çalışanlarının Irak'ı ter ketmeleri konusunda büyükelçiliklere emir verdi.
 
15 Mayıs'ın (bugün) erken saatlerinde  gelen açıklamada ABD Hükümeti, Irak'taki "kritik görevde harici'' tüm personelin, en kısa sürede ticarari taşımacılık şirketleri vasıtasıyla ayrılmasını emretti.

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