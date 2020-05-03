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Dünya

ABD'den Çin'e açık mesaj... 'Belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) virüsünün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü.

AA03 Mayıs 2020 Pazar 20:56 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 20:56
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Amerikan haber kanalı ABC News'e konuk olan Pompeo, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı.

Pompeo, Çin yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp, uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Wuhan'da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bunun dünya genelinde yüz binlerce insanı etkilediğini vurguladı.

Çin yönetiminin bu girişimine dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, "Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.

Pompeo, ABD olarak virüsün Wuhan'dan çıktığını dile getiren ilk ülke olduklarını ve bu nedenle eleştirilere maruz kaldıklarını ancak diğer ülkelerin de benzer söylemler kullanmaya başladığını belirtti.

Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim."

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