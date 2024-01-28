ABD'den Çin'e 'İran' talimatı

Associated Press haber ajansının Amerikan yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile 26-27 Ocak'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaptığı görüşmede, Kızıldeniz'de tırmanan gerilimi de ele aldı.

Yetkili, Sullivan'ın görüşmede Vang'dan, Husilerin Kızıldeniz'de sefer yapan gemilere yönelik saldırılarının uluslararası ticareti olumsuz etkilediğine işaret ederek, saldırıların durdurulması ve bölgede istikrarın sağlanması için Çin'in İran üzerindeki ekonomik nüfuzunu kullanmasını istediğini iddia etti.

ABD ve İngiltere, 12 Ocak'ta deniz ticaretini tehdit ettikleri gerekçesiyle Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları başlatmıştı.

Pekin yönetimi, gerilimin düşürülmesi için taraflara itidal çağrısında bulunarak, uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir rota olan Kızıldeniz'de istikrarın korunması gerektiğini vurgulamıştı.