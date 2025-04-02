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Dünya

ABD'den, Çin'e 'Tayvan' tepkisi

ABD, Çin'in Tayvan çevresinde başlattığı kapsamlı askeri tatbikata tepki göstererek, bunun Asya-Pasifik bölgesinde istikrarı bozduğunu savundu.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
ABD'den, Çin'e 'Tayvan' tepkisi
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pekin yönetiminin, egemenlik ihtilafı içinde bulunduğu Tayvan ile ana karasını ayıran Tayvan Boğazı'nda başladığı geniş çaplı askeri tatbikata ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Asya-Pasifik'te istikrarı bozduğu gerekçesiyle tatbikata karşı çıkılan açıklamada, "Çin'in Tayvan'a karşı saldırgan askeri faaliyetleri ve açıklamaları gerilimi artırmaktan başka işe yaramamakta ve bölgenin güvenliğiyle refahını riske atmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin Tayvan Boğazı'nda barış ile istikrarı desteklediği ve bu konuda müttefiklerle yakın iletişimde kalındığı belirtildi.

Çin ordusu, dün, Tayvan Adası'nın çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladığını duyurmuştu. Tayvan Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da Ada çevresinde Çin'e ait 76 askeri hava aracı ve 19 geminin görüldüğü bildirilmişti.

Çin, 2022'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından, 2023'te dönemin Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD'ye yaptığı ziyaretleri sonrası ve 2024'te Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başladığı mayısta ve ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yaptığı ekimde Ada'yı kuşatan kapsamlı askeri tatbikatlar düzenlemişti.

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