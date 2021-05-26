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Dünya

ABD'den Çin'i kızdıracak hamle! Sınırlarında Patriot depoluyor

ABD Ordusu, bölgedeki tehditlere her zamankinden daha hızlı tepki vermek için Japonya'da yeni bir Patriot füze depolama tesisi açtı.

Star.com.tr26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:31 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:52
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Japonya, Okinawa'da dünyanın en son teknolojiye sahip, hızlı tepki veren Patriot Füze Tesisi'ni açtığını duyurdu.

Töreni, tesisi kullanacak olan 1. Tabur, 1. Hava Savunma Topçu komutanı Albay Rosanna Clemente ve ABD Ordusu Mühendisler Birliği - Japonya Bölge komutanı Albay Thomas J. Verell, gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1.700 metrekarelik tesis, ayrı füze bataryalarını destekleyebilen iki ana binadan oluşuyor ve son teknoloji bir soğutma ve nem izleme sistemi içeriyor. SSFM International Inc. tarafından tasarlanan ve Nishimatsu Construction Co., Ltd. tarafından sözleşme yapılan bina, Japonya'da en son geliştirdiği inşaat tekniklerini kullanan ilk bina oldu.

ABD'den Japonya'ya 105 adet F-35 savaş uçağı satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 tipi 5'inci nesil savaş uçağının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya Dış Askeri Satış kapsamında 23 milyar 11 milyon dolar değerinde 105 adet F-35 Müşterek Taarruz Uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, satış paketinde 63 konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A, 42 kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağının yanı sıra 5 adet yedek F-35 motorunun bulunduğu kaydedildi.

Bu satış gerçekleştiği takdirde, Suudi Arabistan'a 2010 yılında yapılan 29 milyar dolarlık askeri satıştan sonra ABD tarihindeki en büyük satış olacağı belirtildi.

Star.com.tr

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