İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0703
  • EURO
    6,5543
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    119574
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Çin medya kuruluşuna ''yabancı misyon'' tanımlaması
Dünya

ABD'den Çin medya kuruluşuna ''yabancı misyon'' tanımlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara 'yabancı misyon koşullarının' uygulanacağını duyurdu.

AA19 Şubat 2020 Çarşamba07:23 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 07:49

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu'nun "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verdi.

Bu adımla, söz konusu medya kuruluşlarının ülke içinde herhangi bir yerde ofis açma konusunda ABD hükümetinden onay alması gerekecek.

Ayrıca, tıpkı diplomatik misyonların yaptığı gibi, bu kuruluşlar yaptıkları personel değişikliklerini ve tüm istihdamları ABD Dışişleri Bakanlığına bildirecek.

Konuyla ilgili Amerikan medyasına konuşan bir Dışişleri yetkilisi, bu kuruluşların Pekin yönetimi tarafından doğrudan kontrol edildiğini ve diplomatik misyonların haiz olduğu şartları taşıdığını kaydetti.

Yetkili, "Bunlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin propaganda makinesinin bir parçasılar. İşin aslı bu kuruluşların her biri yüzde 100 Çin hükümetinin ve Çin Komünist Partisinin işini yapıyor ve bunlar (yönetimin) organizasyon şemasında yer alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığının bu adımının söz konusu 5 kuruluşun faaliyetlerini kısıtlamaktan çok bunlara ilişkin şeffaflığı artırmayı hedeflediğini belirten yetkililer, bu kuruluşlara dün atılacak adım konusunda bilgi verildiğini kaydetti.

Yetkililer, Çin medyasına karşı atılan bu adımların neden Rus medyasına karşı atılmadığına ilişkin sorulara yanıt vermezken, personel değişikliklerinin bildirilmesinin ise "ABD tarafından dış istihbarata karşı koyma önlemi olarak kullanılacağı" ifade ediliyor.

Suriyeli minik Selva'nın ''Hayat Güzeldir'' filmini anımsatan savaş oyunu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'
'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'

'Türkiye harekata başlayınca geri çekildik'

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama
Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.