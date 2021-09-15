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Dünya

ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması: En kısa zamanda normale dönecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil havalimanından charter uçuşlarının yanı sıra normal uçuşların da başlaması için Türkiye ve Katar'ın çaba gösterdiğini belirtti.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 07:19
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarının yavaş yavaş yapılmaya başladığını kaydeden Price, havalimanından normal uçuşların da yapılmasının hem Afgan halkı, hem uluslararası toplum hem de Taliban için önemli olduğunu söyledi.

Price, Kabil havalimanının normal uçuşlara da başlayabilmesi noktasında Türkiye ile Katar'ın önemli çaba gösterdiğini vurguladı.

Mezar-ı Şerif'ten yapılması beklenen uçuşların bir türlü başlamaması konusunu yakından takip ettiklerini de kaydeden Price, kentten uçuşların başlaması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını ifade etti.

Öte yandan sözcü, 31 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 36 Amerikan vatandaşının ve ABD'de oturum iznine sahip 24 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

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