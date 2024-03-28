İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3439
  • EURO
    35,1279
  • ALTIN
    2308.42
  • BIST100
    9079.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den dikkat çeken açıklama: Rusya'ya yazılı uyarı gönderdik
Dünya

ABD'den dikkat çeken açıklama: Rusya'ya yazılı uyarı gönderdik

Beyaz Saray, Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin Rusya'ya önceden yazılı olarak 'terör tehdidi' uyarı notu gönderdiklerini açıkladı.

AA28 Mart 2024 Perşembe 20:01 - Güncelleme:
ABD'den dikkat çeken açıklama: Rusya'ya yazılı uyarı gönderdik
ABONE OL

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Moskova'nın, söz konusu saldırının arkasında Ukrayna veya ABD'nin olabileceğine yönelik iddialarını reddeden Kirby, bunun Rus yönetiminin olayı çarpıtma yöntemi olduğunu savundu.

Kirby, Moskova'daki terör saldırısının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu kaydederek, "Açıkçası ABD, bu saldırıyı önlemeye çalışmıştır ve bunu Kremlin biliyor. 22 Mart'taki saldırıdan önce ABD yönetimi, Rus yetkililere, Moskova'daki toplu etkinlik ve konserlere yönelik terör tehdidine ilişkin açık ve detaylı bilgi iletmiştir." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ABD'nin 7 Mart'ta Moskova saatiyle 11.15'te, daha önce de kullandıkları prosedürlere uygun şekilde, söz konusu terör tehdidine ilişkin "yazılı" güvenlik uyarı notunu ilettiğini aktardı.

Bir gün sonra da bölgede yaşayan Amerikan vatandaşlarına yönelik kamuya açık güvenlik uyarısı yaptıklarını vurgulayan Kirby, daha önce de benzer terör tehdidi değerlendirmelerini Rus yetkililere ilettiklerini ifade etti.

- Moskova'daki terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 143 olarak güncellenmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.