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Dünya

ABD'den dikkat çeken adım! Yaptırım kararı aldılar

ABD hükümeti, Myanmar'ın Tayland sınırındaki 'Sınır Muhafız Güçleri' (BGF) adlı milis gruba yaptırım kararı aldı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 16:16 - Güncelleme:
ABD'den dikkat çeken adım! Yaptırım kararı aldılar
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Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi" (OFAC) tarafından Myanmar'da faaliyet gösteren BGF ve 3 yetkilisine yaptırım uygulandığı bildirildi.

Yaptırımların, Myanmar'ın Tayland sınırındaki milis grup BGF'nin yanı sıra grubun lideri Albay Saw Chit Thu ve iki oğlunu kapsadığı, "insan kaçakçılığı ve siber dolandırıcılık" yapıldığı gerekçesiyle uygulamaya konulduğu belirtildi.

Öte yandan, yaptırımları "kasıtlı aşağılama" olarak nitelendiren BGF, suçlamaları reddetti.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FAALİYET ALANI

Myanmar'daki askeri yönetim ile işbirliği karşılığında BGF'nin, Tayland sınırına yakın Myawaddy kasabasına konuşlanma yetkisi bulunuyor.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

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