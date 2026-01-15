İSTANBUL 12°C / 8°C
Dünya

ABD'den dikkat çeken karar! USS Abraham Lincoln'ü Orta Doğu'ya gönderiyor

ABD medyasının bildirdiğine göre Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya gitmesi talimatını verdi.

15 Ocak 2026 Perşembe 15:00
ABD'den dikkat çeken karar! USS Abraham Lincoln'ü Orta Doğu'ya gönderiyor


İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestoların ardından ABD'nin Tahran yönetimi üzerindeki baskısı arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale açıklamalarının ardından Washington yönetimi, bölgedeki askeri varlığını güçlendirme kararı aldı. ABD medyasının bildirdiğine göre Pentagon, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve saldırı grubunun Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya gitmesi talimatını verdi.

ABD gazetesi The Wall Street Journal, Trump'ın USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunu ekim ayında Akdeniz'den Karayipler'e gönderme kararının şu anda İran'a yönelik muhtemel herhangi bir saldırıda rol oynayacak uçak gemisi gruplarının bulunmadığı anlamına geldiğini ve bunun Tahran ile önceki gerilimlerdeki duruma kıyasla farklı olduğunu bildirdi. Gazete, bir ABD Donanması yetkilisine atıfta bulunarak, ABD'nin şu anda Karayipler'de 12 savaş gemisi bulunduğunu, Orta Doğu'da ise 6 savaş gemisi bulunduğunu aktardı.

ABD Merkezi Komutanlığı'nın "sorumluluk alanı", 4 milyondan fazla mil kareyi kapsıyor. Bu alan Kuzeydoğu Afrika, Orta Doğu, Orta Asya ve Güney Asya'da Mısır, Irak, Afganistan, İran ve Pakistan gibi 21 ülkeyi içeriyor.

