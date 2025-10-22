İSTANBUL 21°C / 16°C
22 Ekim 2025 Çarşamba
  ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz

Ülkesinin Suriye'nin komşularıyla bağları yeniden kurmasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirten ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, 'Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin Suriye kurumlarını ve ekonomisini destekleme çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz' ifadelerini kullandı.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
Waltz, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Suriye hükümetine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye halkına yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin açıklamasıyla oluşan fırsatları değerlendirme çağrısında bulunan Waltz, halkın refahı için bu ülkeye yönelik yaptırımların daha da hafifletilmesi gerektiğini söyledi.

Waltz, "Bu bağlamda, bu Konseyi, BM'nin 1267 sayılı kararı uyarınca yaptırımlara tabi tutulan bazı Suriye liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere, BM'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi çabalarını desteklemeye çağırıyoruz." dedi.

Suriye hükümetinin, Esed rejiminin 50 yıllık baskısından kurtulmaya çalışırken önünde pek çok zorluk bulunduğuna dikkati çeken ABD Temsilcisi, bu zorluklar arasında tüm Suriyeliler için güvenlik, istikrar ve refah vaatlerinin yerine getirilmesinin yer aldığını belirtti.

Waltz, Suriye'nin ilerlemesinin aynı zamanda yabancı ortakların desteğine de bağlı olacağına işaret ederek, bu nedenle Suriye'nin komşularıyla bağlarını güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

ABD'nin Suriye'nin komşularıyla bağları yeniden kurmasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirten Waltz, "Ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin Suriye kurumlarını ve ekonomisini destekleme çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

