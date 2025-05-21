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Dünya

ABD'den dikkat çeken Suriye hamlesi... Türkiye'nin etkisini kabul ettiler!

ABD yönetimi, Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamaya hazırlanıyor. ABD'nin bu adımı, 'Türkiye'nin bölgesel diplomatik girişimlerinin etkisini kabul ettiği' şeklinde değerlendirildi.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
ABD'den dikkat çeken Suriye hamlesi... Türkiye'nin etkisini kabul ettiler!
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ABD, Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacak.

Söz konusu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı ve Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırıldığını duyurduğu açıklamanın ardından geldi. ABD'nin bu adımı, Türkiye'nin bölgesel diplomatik girişimlerinin etkisini kabul ettiğine işaret ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, atamaya ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şu an için kamuoyuyla paylaşılacak bir gelişme bulunmamaktadır" denildi.

"BÖLGESEL İSTİKRAR AÇISINDAN ÖNEMLİ"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Salı günü Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Barrack ve büyükelçilik çalışanlarının Suriye'deki yerel makamlarla temas kurduğunu belirtti. Rubio, ABD'nin bölgedeki yeni geçici yönetime destek vermeyi amaçladığını belirterek, "Bu yapının başarılı olması, bölgesel istikrar açısından önem taşıyor" dedi.

ABD ile Türkiye arasında Suriye konulu diplomatik temaslar, Washington'da düzenlenen üst düzey bir toplantıyla sürdü. Toplantıya Büyükelçi Barrack'ın da katıldığı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması süreci ile terörle mücadelede iş birliğinin ele alındığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Suriye'ye uygulanan yaptırımların sona erdirilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu. Bu kararın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmelerin ardından alındığı ifade edildi.

Trump ayrıca, 14 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da, Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa ile bir araya gelmişti. Görüşmede, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunun da gündeme geldiği belirtildi.

ABD yaptırımlarının kaldırılması, Suriye'nin uluslararası finansal sistemle yeniden entegrasyonuna olanak tanırken, insani yardım faaliyetleri, dış yatırım ve ticaretin önünü açabileceği ifade ediliyor.

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