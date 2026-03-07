ABD'den dikkat çeken yaptırım çıkışı: Hafifletilebilir

Bessent, Fox Business'a yaptığı açıklamalarda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel petrol arzını ele aldı.

Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyeti hatırlatan Bessent, Hindistan'ın petrol konusunda iyi bir tutum sergilediği mesajını verdi.

Bessent ayrıca, küresel petrol arzını sürdürmeye yönelik diğer çabaların altını çizerek, Rus petrolüne ilişkin bazı yaptırımların da kaldırılma ihtimaline işaret etti.

ABD, HİNDİSTAN'IN RUS PETROLÜ ALIMINA GEÇİCİ OLARAK İZİN VERMİŞTİ

Bessent dün, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirmişti.

Hazine Bakanı Bessent, "Yeni Delhi'nin ABD petrolü alımlarını artırmasını bekliyoruz. Bu geçici önlem, İran'ın küresel enerjiyi rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifletecektir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında küresel ticaret için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına gelmiş, petrol fiyatları yükselmişti.