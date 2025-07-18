ABD'den Doğu Akdeniz'i karıştıracak adım

ABD, Yunan adaları yoluyla Doğu Akdeniz'de yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Temsilciler Meclisi'ne sunulan tasarılarla Yunan adalarında üs arayışı ve Rumlara silah ambargosunun kaldırılması isteniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan son yasa tasarısında, Kıbrıs'ta Rumlara yönelik silah ambargosunu kaldıran muafiyet kararının beş yıl daha uzatılması istendi. Tasarının altına hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar imza attı. Chris Pappas, Gus Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis'in hazırladığı tasarıya, 'Kıbrıs Ambargosuna Son Yasası' adı verildi.

UZUN VADELİ PLAN

Kongre'deki 'Helen Grubu'nun eşbaşkanları ve yardımcıları olan milletvekilleri, bu yasal değişikliğin ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendireceğini, Doğu Akdeniz'de bölgesel istikrarı artıracağını ve savunma tedariki ve birlikte çalışabilirlik için uzun vadeli planlamalar yapılabilmesini destekleyeceğini vurguluyor.

Güney Rum kesiminin ABD'nin demokratik müttefiki ve bölgesel güvenliğin sağlanmasında önemli bir ortağı olduğunu belirten Temsilciler Meclisi Üyesi Chris Pappas, "Bu politika değişikliği, ABD-Kıbrıs ikili ilişkilerini daha da güçlendirecek, güvenlik ve savunma alanında işbirliğine yönelik karşılıklı taahhüdümüzü destekleyecek ve uzun vadeli planlama ve tedarik koordinasyonunu geliştirecektir" dedi.

1974'TEN BERİ UYGULAMADA

Rumlara silah ambargosu, Ada'da olası bir gerginliği önlemek maksadıyla 1974'ten beri uygulanıyordu. İlk kez 2019'da Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası kapsamında ABD Başkanı'na yıllık olarak ambargoyu kaldırma izni verildi. Yeni tasarı, silah ambargosu muafiyetinin yenilenme süresini bir yıldan beş yıla uzatıyor.

Rumlar, 1960 garantörlük anlaşmalarına aykırı şekilde ABD'ye 3 askeri üs tahsis etmişti.

ABD'li vekiller birkaç gün önce de Temsilciler Meclisi'ne bir başka yasa tasarısı sunarak, ABD'nin Yunanistan'daki askeri varlığının derinleştirilmesini istedi. Yunan adalarında ve Girit'ten Dedeağaç'a uzanan anakarada yeni üs ve konuşlanma alanları araştırılmasını talep edildi.

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