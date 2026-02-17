İSTANBUL 15°C / 6°C
ABD'den Doğu Pasifik ve Karayipler'de teknelere saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

17 Şubat 2026 Salı 22:12
ABD'den Doğu Pasifik ve Karayipler'de teknelere saldırı! 11 kişi hayatını kaybetti
SOUTHCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen üç teknenin vurulduğu ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

İstihbarat bulgularının, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

