Dünya

ABD'den dünyayı sarsan iddia! Gizli nükleer testin izleri bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığında üst düzey yetkili Christopher Yeaw, Çin'in 2020'de yer altında gizli nükleer silah denemesi yaptığı yönündeki iddialara ilişkin yeni detaylar paylaştı.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Washington Post gazetesinin haberine göre, başkent Washington'daki Hudson Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte konuşan Yeaw, söz konusu nükleer silah denemesinin, 2020'de Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Lop Nur tesisinin yakınlarında meydana geldiğini belirtti.

Yeaw, Kazakistan'daki bir sismik istasyonun, aynı tarihte Lop Nur tesisi çevresinde 2,76 büyüklüğündeki bir sarsıntıyı kayıt altına aldığını aktardı.

Elde edilen verileri yeniden incelediğini belirten Yeaw, kaydedilen sarsıntının deprem ya da madencilik faaliyetleriyle uyumlu olmadığını savunarak, "Bu, nükleer patlayıcı denemelerinde görülen türden bir bulgu." ifadesini kullandı.

Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) ise aynı dönemde Lop Nur'da 12 saniye arayla 2 küçük sismik olay tespit edildiğini ancak bu verilerin, olayın nedenine ilişkin kesin değerlendirme yapmak için yeterli olmadığını bildirdi.

ABD, 2020'de Pekin yönetiminin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyindeki eski bir tuz gölü olan Lop Nur bölgesinin altında geniş çaplı kazı çalışmaları yürüttüğünü ve bu bölgede "yeraltı nükleer test alanı" oluşturduğunu iddia etmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin iddialarını yalanlayarak, Çin'in nükleer silahlar konusundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirmişti.

