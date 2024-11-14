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Dünya

ABD'den endişe verici UFO raporu: Evrende yalnız değiliz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile birlikte toplam 757 olayı kapsayan 'Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)' raporunu Kongreye sunduğunu bildirdi. Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde dün düzenlenen 'UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak' başlıklı oturumda Pentagon eski yetkililerinden Luis Elizondo, 'tanımlanamayan uçan cisim'lere (UFO) ilişkin 'Evrende yalnız değiliz.' ifadesini kullandı.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
ABD'den endişe verici UFO raporu: Evrende yalnız değiliz
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, raporun, Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından 2022 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası gereği hazırlandığı belirtildi.

Bu yılki raporda, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 arasında toplam 485 olayla birlikte 2021 ve 2022'de meydana gelen ancak AARO'ya bildirilmediği için kayıtlara girmeyen 272 UAP olayının yer aldığı ifade edildi.

BAZI VAKALARDA İNCELEME SÜRÜYOR

Açıklamada, bu yıl rapor edilen olaylardan 118'inin balonlara, kuşlara ve insansız hava araçlarına bağlı olarak çözüldüğü ancak diğer vakalarla ilgili incelemelerin sürdüğü bilgisi verildi.

AARO'nun şu ana kadar incelediği toplam UAP vaka sayısının 1 Haziran 2024 itibarıyla 1600'ün üzerine çıktığına işaret edilerek, UAP olaylarının oluşturduğu potansiyel tehditlerin analiz edilmesi ve anlaşılmasının, birçok bakanlık ve kurumun dahil olduğu bir işbirliği çabasıyla devam ettiği belirtildi.

"EVRENDE YALNIZ DEĞİLİZ"

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde dün düzenlenen "UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı oturumda Pentagon eski yetkililerinden Luis Elizondo, "tanımlanamayan uçan cisim"lere (UFO) ilişkin "Evrende yalnız değiliz." ifadesini kullanmıştı.

Elizondo, daha önce gizli bir Pentagon programının parçası olarak UFO'ları araştırdığını öne sürerek, " UAP gerçektir. Aşırı gizlilik, sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı." demişti.

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