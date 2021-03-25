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Dünya

ABD'den Filistin'e Kovid-19 yardımı

ABD, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere 15 milyon dolar insani yardım sağladığını açıkladı.

AA25 Mart 2021 Perşembe 20:52 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 20:52
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere 15 milyon dolar insani yardım yaptığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu yardımın ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinden yapıldığı ve Gazze ve Batı Şeria'da Katolik Yardım Hizmetleri örgütünün Kovid-19 ile mücadele faaliyetlerine destek olarak gittiği bilgisine yer verildi.

Bu yardımla aynı zamanda iki bölgedeki acil gıda yardım faaliyetlerine de destek verildiği kaydedildi.

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