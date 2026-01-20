İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2896
  • EURO
    50,6411
  • ALTIN
    6568.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Fransa'ya vergi sopası! Trump'tan Macron'a ''yüzde 200'' uyarısı
Dünya

ABD'den Fransa'ya vergi sopası! Trump'tan Macron'a ''yüzde 200'' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Barış Kurulu'na katılmaması halinde Fransa'ya yüzde 200 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Macron'un 'yakında görevden ayrılacağı' değerlendirmesinde bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın 'istenmediğini' savundu.

AA20 Ocak 2026 Salı 10:16 - Güncelleme:
ABD'den Fransa'ya vergi sopası! Trump'tan Macron'a ''yüzde 200'' uyarısı
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetini kabul etmemesi halinde yüzde 200 gümrük vergisi uygulayabileceğini söyledi.

Trump, basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron'un, Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na katılma davetine sıcak bakmadığına yönelik iddiaların sorulması üzerine Trump, "Onun şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım ve o da katılacak. Ama katılmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

ABD Grönland'a uçaklarını gönderiyor

Macron'un "yakında görevden ayrılacağı" değerlendirmesinde bulunan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "istenmediğini" savundu.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Barış Kurulu'na davet edildiğini de doğruladı.

NATO'ya en büyük katkıyı kendisinin yaptığını söyleyen Trump, Grönland'ın ABD için stratejik önem taşıdığını belirtti.

Trump, Danimarka'nın bölgeyi koruyamayacağını savunarak, NATO'nun, bölgedeki olası tehditler konusunda Danimarka'yı 25 yıldır uyardığını ifade etti.

- "BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN HAYAT KURTARMAK"

Nobel Barış Ödülü'nün Norveç tarafından kontrol edildiğini öne süren Trump, ödülü umursamadığını söyledi.

Trump, "Benim için önemli olan hayat kurtarmak. On milyonlarca insanın hayatını kurtardığımı düşünüyorum. Hindistan ve Pakistan'a bakın." dedi.

Grönland krizi Davos'a taşınıyor! Trump'tan "çok iyi" bir telefon görüşmesi çıkışı

Uzun yıllar süren savaşları sonlandırdıklarını savunan Trump, "Sekiz savaşı durdurduk ve yakında dokuzuncusunu da durdurabiliriz." ifadesini kullandı.

Le Monde'un haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD Başkanı Trump'ın davetine sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Kaynaklar, "Fransa'nın da birçok ülke gibi Barış Kurulu'na davet edildiğini ve önerilen yasal çerçeveyi ortaklarıyla birlikte incelediğini ancak şu aşamada (bu davete) olumlu yanıt vermeyi düşünmediğini" söylemişti.

Almanya ve Fransa'dan Trump'a net mesaj: Boyun eğmeyeceğiz

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.