Dünya

ABD'den G20 kararı: Zirveye katılmayacak

Beyaz Saray, Güney Afrika'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılım göstermeyeceklerini kesin dille açıkladı.

AA20 Kasım 2025 Perşembe 23:23 - Güncelleme:
ABD'den G20 kararı: Zirveye katılmayacak
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Leavitt, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın "ABD'nin zirveye katılması konusunda görüşmeler yaptıkları" yönündeki açıklamalarına karşılık verdi.

ABD'li Sözcü, "Pozisyonumuzda bir değişiklik olmadığını memnuniyetle açıklayabilirim. ABD, Güney Afrika'daki G20 Zirvesindeki resmi görüşmelere katılmıyor." şeklinde konuştu.

Leavitt ayrıca, Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ABD ile ilgili açıklamasındaki bazı ifadelerden "hoşlanmadıklarını" ve bunu dile getirdiklerini söyledi.

20. G20 Liderler Zirvesi, 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını daha önce açıklamış ve buna gerekçe olarak ülkedeki bazı "beyazlara yönelik şiddet olaylarını" gerekçe göstermişti.

