Washington'da Gazze için hazırlanan "çılgın proje" basına sızdı. Trump yönetiminin, yıkılan kenti yeniden inşa etmek için 20 yıllık ve 112 milyar dolarlık bir plan hazırladığı iddia edildi. Ancak planın önünde 68 milyon tonluk devasa bir enkaz ve siyasi engeller bulunuyor.

ABD'DEN GAZZE İÇİN 20 YILLIK PLAN

ABD basını, Beyaz Saray'ın Gazze'nin geleceği için hazırladığı "Gündoğumu Projesi"Ni konuşuyor. Wall Street Journal'ın iddiasına göre, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlanan plan, Gazze'yi 20 yıl içinde tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

SADECE İNŞA DEĞİL KİMLİĞİ DE DEĞİŞTİRİLECEK

Planın ilk 10 yıllık maliyet ise 112,1 milyar dolar olarak hesaplandı. 24 TV'nin ABD basınından aktardığı habere göre, plan sadece yeniden inşayı değil, Gazze'nin kimliğinin değiştirilmesini de içeriyor. "Yeni Refah" adı verilen bir yönetim merkezi kurulacak. 10. yıldan itibaren Gazze kıyı şeridinin yüzde 70'i ticarileştirilecek. Yani sahil şeridinde lüks konutlar ve modern ulaşım merkezleri yükselecek.

PLANA 68 MİLYON TON ENKAZ ENGELİ

Ancak sahadaki gerçekler planla uyuşmuyor. Gazze'de 68 milyon ton enkazın altında hala yaklaşık 10 bin cenaze ve patlamamış bombalar yatıyor. ABD masrafın sadece beşte birini karşılayacak.

TÜRKİYE'YE DE SUNULDU

Planın Türkiye, Katar, Mısır ve BAE'ye sunulduğu belirtildi. Taslağın en kritik şartı ise Hamas'ın tüm silahlarını bırakmasına bağlı. Ancak uzmanlar planın mevcut gerçeklerle bağdaşmadığını söyledi.