ABD'den Gazze için 'köprü' ateşkesi! Hamas'tan açıklama

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager Doha'da Gazze'de ateşkesin Ramazan ve Hamursuz aylarının ötesine uzatılması ve kalıcı bir ateşkes çerçevesinin müzakere edilmesi için zaman tanınması amacıyla 'köprü' önerisi sundu.

Ancak açıklamadan saatler önce Hamas yetkilileri, Washington yönetiminin önerisinin kabul edildiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Hamas'ın ya esirleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti" denildi.

Açıklamada köprü önerisinin detayına değinilirken, "Öneriye göre Hamas, daha önceki formüllere uygun olarak mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakacak, birinci aşama ateşkes, önemli ölçüde insani yardımın yeniden başlamasına imkan verecek şekilde uzatılacak, ve ABD, uzatılan ateşkes dönemi boyunca bu zorlu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacaktı. Katarlı ve Mısırlı ortaklarımız aracılığıyla Hamas'a bu 'köprünün' bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ın derhal serbest bırakılması gerektiği kesin bir dille söylendi" ifadeleri kullanıldı.

"Hamas'ın bu öneriye uygulanamaz olan taleplerde bulunarak karşılık verdiği" iddia edilen açıklamada, "Hamas zamanın kendi tarafında olduğuna dair çok kötü bir bahis oynuyor. Ama öyle değil. Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun şekilde karşılık vereceğimizi bilmeli" denildi.

HAMAS: HAYATTAKİ ABD-İSRAİL ASKERİ ALEXANDER'I SERBEST BIRAKMA NİYETİMİZİ DUYURARAK OLUMLU BİR GİRİŞİM YAPTIK

Hamas, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetini duyurarak olumlu bir girişim yaptığını, yeni veya yan anlaşmaların konuşulmadığını duyurdu.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın, ABD'nin Gazze'deki ateşkesi ramazan ayı ve Yahudilerin Pesah, Fısıh veya Hamursuz Bayramı'nın ötesine uzatmak için "boşlukları daraltma" önerisi sunduğunu duyurmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım, "ABD vatandaşı İsrailli asker Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetimizi duyurarak olumlu bir girişimde bulunduk. Burada yeni veya yan anlaşmalardan değil, ateşkes anlaşmasının çeşitli aşamalarında uygulamaya geçirilmesi yönünde ilerlemekten söz ediyoruz." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, hükümetinin çökmesinden korktuğu için ateşkes anlaşmasına yol açabilecek her türlü formülü reddetmekle suçlayan Kasım, ABD yönetimini, İsrail'in ateşkes anlaşmasının çeşitli aşamalarında mutabık kalınan hususlara uymasını sağlamak için çalışmaya çağırdı.

Filistinli müzakereciye yönelik tehditler ve baskı girişimlerinin olumlu sonuçlar vermeyeceğini dile getiren Kasım, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını arzuladıklarını söyledi.

Kasım, Netanyahu'nun, Gazze halkıyla birlikte İsrailli esirleri de açlığa mahkum ettiğini ve hükümetinin bekasını sağlamak için esirlerin ailelerinin umutlarını sömürdüğünü kaydetti.

Hamas, dün, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander ile 4 ABD-İsrail vatandaşının naaşını teslim edeceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin ilk aşamasının uzatılmasını öngören bir plan önermişti.

İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.15 Hamas, ABD vatandaşlığı da bulunan hayattaki İsrail askeri Edan Alexander'ı serbest bırakma niyetini duyurarak olumlu bir girişim yaptığını, yeni veya yan anlaşmaların konuşulmadığını duyurdu.

03.27 Gazze'deki hükümet ve Hamas, ABD ve Avrupa'nın Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa televizyonunun tüm uydu kanallarından yayınlanmasını yasaklayan ortak kararını kınadı.

02.00 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Hamas'ın ya esirleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti" denildi.

01.00 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan bir basın mensubunun daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

00.38 İsrail savaş gemilerinin Gazze'nin kuzeyindeki Sudaniyye sahilinde balıkçı teknesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 22 yaşındaki Filistinli balıkçı Muhammed Riyad Sıyam hayatını kaybetti.