ABD'den Gazze'de geçici askeri üs iddialarına cevap: İlgilendiğimiz bir konu değil

ABD'nin Gazze'de geçici bir askeri üs kurmayı planladığı iddiasına ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 'Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil' dedi.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 23:45 - Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtlarken, Gazze ile ilgili güncel bir tartışmaya açıklık getirdi.

Leavitt, İsrail medyasına yansıyan ve ABD'nin Gazze sınırında geçici bir askeri üs kurmayı düşündüğüne dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD'li sözcü, "Bu haber, tek bir kağıt parçasına, Donanma'dan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırmaya dayanıyordu. Haberi yazan muhabir bunu resmi bir plan gibi değerlendirdi. Ancak bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil." değerlendirmesini yaptı.

GAZZE'DE AMERİKAN ASKERİ OLACAK MI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesi ve barışı istediğini, bunun için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Leavitt, bununla birlikte Gazze'de Amerikan askeri olmasına yönelik bir planlarının olmadığını ifade etti.

Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'da olup bitenlerle ilgili olarak (Amerikan) askerlerinin sahaya inmesini istemediğini çok net bir şekilde ifade etti." dedi.

