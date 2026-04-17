ABD'den gelen F-35 mesajı Yunanistan'ı panikletti: Türkiye istediğini almak üzere

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında moderatörlüğünü TRT World kıdemli sunucusu Andrea Sanke'nin yaptığı programda konuştu.

Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine ilişkin soruyu yanıtlayan Barrack, son 16 ayda ABD ile Türkiye ilişkilerinde son 15 yıldan daha fazla ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE VURGU

Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki başta olmak üzere dışişleri, istihbarat, askeri ve ticari alanlarda gelişme olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını ancak ilişkilerin tamamen kopmadığını belirten Barrack, Boeing anlaşmaları, Halkbank gibi konularda ilerleme sağlandığını ve F-16 sürecinin de yeniden gündemde olduğunu söyledi.

"F-35 PROGRAMINA YENİDEN KABUL EDİLMEK MÜMKÜN"

Barrack, "Ülkeler arasındaki ittifak yeniden şekilleniyor. Suriye'de olanlar ise büyük ölçüde Türkiye'nin lehine oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan, bazı kusurları olsa da bu 'filizlenen yapıyı' destekledikleri için büyük övgüyü hak ediyor, aslında bu süreçte belirleyici olan Türkiye'ydi. İki ülke arasındaki ilişkiler ise hiç olmadığı kadar iyi. Bence S-400 meselesine yakında bir çözüm bulunacak. Benim temsil ettiğim taraf açısından, F-35 programına yeniden kabul edilmek de mümkün." diye konuştu.

YUNANİSTAN'DA BÜYÜK KABUS

Öte yandan Büyükelçi Barrack'ın açıklamaları Yunan basınında geniş yer buldu. Pentapostagma internet sitesi 'Türkiye'nin F-35'e geri dönme planı: Amerikan büyükelçisinin açıkladığı detaylar' başlıklı haberinde, Ankara'nın istediğini almak üzere olduğunu dile getirdi.

Haberde Amerikalı diplomatın, Ankara'nın beşinci nesil savaş uçağı programına yeniden entegrasyonunu açıkça desteklediği ifade edildi. Barrack'ın açıklamalarının Yunanistan için endişe kaynağı olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'ye F-35 satışının Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeler hakkında yeni tartışmalar başlatacağı vurgulandı.

"ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇOK GÜÇLÜ NOKTADA"

Tovima internet sitesi ise Barrack'ın açıklamalarının bir değişimi işaret ettiğini bildirerek, ABD-Türkiye ilişkilerinin şu anda güçlü bir noktada olduğu aktarıldı. Haberde, ABD yönetiminin bakış açısından Türkiye'nin gelişmiş savunma programlarına katılımının yeniden değerlendirilmeye alınacağı vurgulandı ve bu durumun Atina için çeşitli sorunları beraberinde getireceği dile getirildi.

Proto Thema gazetesi ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin "Yunanistan'ın da S-300 ve F-35'e sahip olduğunu" gerekçe göstererek, S-400 ve F-35 meselesinin Türkiye için yakında çözüleceği görüşünü dile getirdiğini vurguladı.

Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini'de yer alan haberde ise ABD'nin, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine destek sinyali verdiği aktarıldı. Haberde Washington'un Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili sorunların yakında çözülebileceğine olan güvenini dile getirdiğinin altı çizildi.