ABD'den gerilimi tırmandıracak adım... Trump: Operasyonu yeniden başlatmayı düşünüyoruz

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir yandan İran'la görüşmeler sürerken, öte yandan Hürmüz Boğazı'nın petrol taşıyan ticari gemilere mümkün olduğunca açılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ABD Başkanı, röportajında, "Özgürlük Projesi operasyonunu genişleterek yeniden başlatmayı düşündüğünü" ifade etti.

Trump ayrıca, söz konusu operasyonun, bu kez "daha geniş çaplı bir askeri operasyonun sadece bir parçası olacağı" konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin bu adımlarının ardından İran'ın ne yapacağı ile ilgili, "Pes edecekler" yorumunu yapan Trump, İran'ın mevcut liderleriyle görüşmelere devam edip etmeyeceği sorusuna ise, "Anlaşma yapana kadar onlarla muhatap olmaya devam edeceğim." cevabını verdi.

Trump ayrıca, İranlı müzakerecilerin kendisine Tahran'ın tahrip edilmiş nükleer tesislerindeki radyoaktif maddeleri temizleyecek teknolojiden yoksun olduğunu ve ABD'nin "nükleer tozu" geri alması gerekeceğini söylediklerini iddia etti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sağlamak için başlatıp kısa süre sonra askıya aldığı Özgürlük Projesi adlı operasyona yeniden dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

İngiliz hükümeti, saldırı planladıkları ve İngiltere ile diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan gruplara finansal destek sağladıkları iddiasıyla İran bağlantılı 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığını açıkladı.

18.06 ABD Başkanı Trump, "İran'da sertlik yanlısı liderler pes edecek, anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim." dedi.

16:36 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son 24 saat içinde ikinci kez Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD: Hürmüz'de 4 gemi durduruldu, ablukada 62 geminin rotası değiştirildi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'e karşı kazanılan "zaferin" halkın çıkarlarının korunması için diplomasiyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, ülkesinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Basra Körfezi bölgesinde kalıcı güvenliğe ilişkin ortaya koyduğu planı desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "Şu aşamada odak noktamız savaşın sonlandırılmasıdır. ABD ise mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Arap dünyasının istikrarı ortak ve bölünme kabul etmeyen bir sorumluluktur." dedi.

İran'da, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişinin idam edildiği bildirildi.

İran'ın ABD'nin önerdiği planı "teslimiyet anlamı taşıyan bir teklif" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Kanada, Katar kara sularındaki ticari kargo gemisinin hedef alınması dahil Körfez bölgesinde son dönemde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı.

İran ordusu, ülkenin güneybatısında "düşmana" ait bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

00.01 ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

23.41 ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yer altında tutulduğu öne sürülen zenginleştirilmiş uranyuma ilişkin, "Bunu istediğimiz zaman ele geçirebiliriz. Sürekli gözetim altında tutuyoruz. Eğer biri oraya yaklaşırsa bunu biliriz ve onları havaya uçururuz" dedi.

23.20 İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara iletmesinin ardından soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği bildirildi.

23.13 İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin "Yeni bölgesel düzenin habercisi" başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.

23.03 Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi. Uranyum zenginleştirme tesisleri lağvedilmeli ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum ortadan kaldırılmalı. Daha yapılacak çok iş var. Kapasitelerini büyük ölçüde azaltmış olsak da İran hala çeşitli imkanlara sahip" dedi.