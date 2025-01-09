ABD'den göz göre göre yalan! Gazze'de soykırım yokmuş

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 461. gününde sürüyor.

ABD'YE GÖRE SUDAN'DA SOYKIRIM VAR, GAZZE'DE YOK

ABD yönetimi, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) soykırım suçu işlediğinden emin olduklarını, ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan ABD yönetiminin Gazze konusundaki çifte standartına yönelik eleştirileri yanıtladı.

Kirby, ABD yönetiminin dünkü açıklamasıyla HDK'nın Sudan'da soykırım suçu işlediği sonucuna vardıklarını ve HDK'nın "sistematik" ve "etnik köken" gözeterek saldırılar yapması nedeniyle bu sonuca emin bir şekilde ulaştıklarını vurguladı.

Sudan'da soykırım işlendiği sonucuna varan Biden yönetiminin, Gazze'deki olayları nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Kirby, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak görmediklerini belirtti.

Kirby, "İsrail'in Filistinlilere karşı bir soykırım gerçekleştirmesi söz konusu değil, bu açık. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken'ın da ifade ettiği gibi, Sudan'da gördüğümüz şey ise soykırımdır." ifadesini kullandı.

ABD'li danışman, HDK'nın Sudan'daki eylemlerinin sistematik ve etnik kökene göre saldırılar olduğunu, ancak İsrail'in Gazze'deki katliamlarının sistematik ve etnik köken gözeterek, kasıtlı yapılmadığını iddia etti.

- İSRAİL ORDUSU SOYKIRIM İŞLEMİYOR İDDİASI

Kirby, Gazze'de devam eden soykırımı bu kategoride görmemelerini şu sözlerle meşrulaştırmaya çalıştı:

"Sudan'da olan, insanların etnik kökenleri veya inançları nedeniyle sistematik şekilde, doğrudan ve kasıtlı şekilde toplu olarak öldürülmesi, tecavüz, cinayet ve işkence gibi olayları içeriyor. Soykırımın tanımı tam da budur. Ancak Gazze'de gördüğümüz şey bu değil. İsrail ordusu her gün uyanıp, 'Hadi bugün bazı masum insanları öldürelim, çünkü onlar Filistinli.' demiyor."

Gazze'de çok fazla sivilin hayatını kaybettiğinin farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini sürekli olarak İsrail tarafına ilettiklerini kaydeden Kirby, "Gazze'deki sivil kayıplar konusunda daha hassas ve dikkatli olmaları gerektiğini İsrail'deki muhataplarımıza her şekilde iletiyoruz. Bu kayıpların seviyesi kesinlikle kabul edilemez. Bu bir gerçek, ancak bu durumu soykırım olarak nitelendirmekle aynı şey değil." şeklinde konuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:15 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde 3 İsraillinin öldüğü saldırıyı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üstlendi.

01:00 ABD'nin başkenti Washington'da toplanan Soykırıma Karşı Doktorlar kuruluşunun üyeleri, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi gözaltında tutan İsrail'i protesto etti ve basın açıklaması yaptı.

00:36 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

00:18 İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

00:04 ABD yönetimi, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) soykırım suçu işlediğinden emin olduklarını, ancak İsrail'in Gazze'deki saldırılarının soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 3 hafta sonra uygulayacağı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararının Filistinli çocuklar üzerinde "feci bir etki" bırakacağını belirtti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 45 bin 936 Filistinli şehit oldu, 109 bin 274 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 393'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 828 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.