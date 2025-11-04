ABD'den gözdağı: Nükleer caydırıcılık masada

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) Kuzey Kore saldırganlığını caydırmaya odaklandığını, bölgedeki beklenmedik olasılıklara "müdahale esnekliğini" koruyacağını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre Hegseth ve Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back başkent Seul'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltı projesine onay vermesine ilişkin konuşan Hegseth, bu kapsamda Dışişleri ve Enerji Bakanlığıyla "yakın temas" halinde çalışılacağını belirtti.

Güney Kore ile gemi inşa endüstrisi konusunda daha fazla işbirliği yapılmak istendiğine işaret eden Hegseth, "Başkan Trump, müttefiklerimizin güçlü ve en iyi kapasiteye sahip olmasını istiyor." ifadesini kullandı.

Ahn ile görüşmesi sonrası Hegseth, gazetecilere açıklamasında, Seul hükümetinin askeri harcamalarını artırma planlarını olumlu karşıladıklarını kaydetti ve iki ülkenin "bölgede beklenmedik olasılıklara" hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

- ÖNCELİK "KUZEY KORE SALDIRGANLIĞI"

Hegseth, USFK'nin öncelikli olarak Kuzey Kore saldırganlığını caydırmaya odaklandığını, daha sonra bölgedeki beklenmedik olasılıklara "müdahale esnekliğini" koruyacağını bildirdi.

Seul'un savunma harcamalarını artırma ve Güney Kore'nin kabiliyetlerine daha fazla yatırım yapma kararlılığını "cesaret verici" olarak nitelendiren Hegseth, bu yatırımların Kuzey Kore'ye karşı konvansiyonel caydırıcılık ve savunma kabiliyetini güçlendireceği belirtti.

Washington-Seul ittifakın modernizasyonu ile Güney Kore'nin konvansiyonel savunma kabiliyetlerinin artırılmasının önemini vurgulayan Hegseth, Güney Kore'nin dünya standartlarındaki gemi inşa kabiliyetlerinden yararlanmak istediklerini kaydetti.

Hegseth, şöyle konuştu:

"İkimizin de kabul ettiği gibi tehlikeli bir güvenlik ortamıyla karşı karşıyayız, ancak ittifakımız her zamankinden daha güçlü. Bölgesel olasılıklar için esneklik sağlamayı değerlendireceğimizden şüphemiz yok ancak biz burada müttefiklerimizin yanında durmaya ve DPRK (Kuzey Kore) tehdidinin, (Güney) Kore Cumhuriyeti için bir tehdit oluşturmamasını sağlamaya odaklandık ve daha önce yaptığımız gibi nükleer caydırıcılığımızı kesinlikle sürdüreceğiz"

- GENELKURMAY BAŞKANLARI BİRLİKTE UÇTU

Yonhap'a göre dün ayrıca, 72 yıllık Güney Kore-ABD ittifakı tarihinde ilk kez iki ülkenin Genelkurmay Başkanları ortak komuta uçuşu gerçekleştirdi.

Seul'de düzenlenen uçuşu, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Jin Yong-sung ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine komuta etti.

- KUZEY KORE'DEN, HEGSETH'İN SINIR ZİYARETİ ÖNCESİ TOP MERMİSİ HAMLESİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla yaklaşık 10 top mermisi attığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu hamlenin, Hegseth ve Ahn'nın dün Güney ile Kuzey Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaretinden önce gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hegseth, Ahn ile dün, Güney ve Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran DMZ'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı Üssü'nü ve iki ülke arasındaki sınır köyü Panmunjom'u ziyaret etmişti.

- TRUMP'TAN NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTI PROJESİNE YEŞİL IŞIK

ABD Başkanı Trump 30 Ekim'de, Güney Kore ile askeri ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek, "Onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim." ifadesini kullanmıştı.

Trump, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltısını Philadelphia tersanelerinde inşa edeceğini kaydederek, yakında gemi inşasının ABD'ye büyük bir dönüş yapacağını vurgulamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da Trump'tan nükleer enerjili denizaltılar için destek isteyerek, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedeflediklerini kaydetmişti.